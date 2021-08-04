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Миша Романова в купальнике с пикантным вырезом посветила бюстом и длинными ножками

Миша Романова в купальнике с пикантным вырезом посветила бюстом и длинными ножками

instagram.com/misharomanova

Певица показала, как праздновала 31-летие.

Известная певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова отметила день рождения.

Так, 3 августа звезде исполнился 31 год. Праздновать артистка решила в Армении. На странице в Instagram именинница показала, что провела день на яхте. На фотографии знаменитость позировала в сплошном черном купальнике с пикантным вырезом, белой рубашке и босоножках на каблуках. Таким образом звезда с бокалом в руках засветила грудь и похвасталась стройными ножками.

© instagram.com/misharomanova
instagram.com/misharomanova

"С днем рождения меня", — подписала публикацию Миша.

В комментариях фолловеры порадовали кумира поздравлениями и комплиментами.

  • Пусть все мечты осуществляются и море любви
  • С днем рождения, красавица! Будь счастлива
  • Невероятная, так держать! Столько жизни в тебе
  • Ух, какая

Напомним, ранее сексапильная Миша Романова в кожаном мини-платье вызвала фурор в Сети. Певица очаровала видом.

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