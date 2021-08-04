Миша Романова в купальнике с пикантным вырезом посветила бюстом и длинными ножками

Певица показала, как праздновала 31-летие.
Известная певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова отметила день рождения.
Так, 3 августа звезде исполнился 31 год. Праздновать артистка решила в Армении. На странице в Instagram именинница показала, что провела день на яхте. На фотографии знаменитость позировала в сплошном черном купальнике с пикантным вырезом, белой рубашке и босоножках на каблуках. Таким образом звезда с бокалом в руках засветила грудь и похвасталась стройными ножками.
"С днем рождения меня", — подписала публикацию Миша.
В комментариях фолловеры порадовали кумира поздравлениями и комплиментами.
- Пусть все мечты осуществляются и море любви
- С днем рождения, красавица! Будь счастлива
- Невероятная, так держать! Столько жизни в тебе
- Ух, какая
Напомним, ранее сексапильная Миша Романова в кожаном мини-платье вызвала фурор в Сети. Певица очаровала видом.