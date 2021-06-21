Миша Романова в обтягивающем платье с леопардовым принтом похвасталась стройной фигурой

Артистка продемонстрировала игривый образ.

Известная певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова, которая недавно взбудоражила воображение пользователей очень пикантным фото, в очередной раз продемонстрировала фанатам соблазнительный образ.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором предстает в обтягивающем длинном платье с леопардовым принтом и глубоким декольте. Исполнительница позирует на фоне ресторана с прической с эффектом мокрых волос.

Поклонники фотоблога Романовой заметили, что ей очень идет такой образ:

Какая же красивая, идеальная

Какая милая хищница

Леопардовая Миша

Напомним, не так давно Миша Романова в бикини всколыхнула Сеть эротическим видео. 30-летняя звезда поделилась с подписчиками фотоблога горячим контентом.

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