Миша Романова в обтягивающем платье с леопардовым принтом похвасталась стройной фигурой

Артистка продемонстрировала игривый образ.
Известная певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова, которая недавно взбудоражила воображение пользователей очень пикантным фото, в очередной раз продемонстрировала фанатам соблазнительный образ.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором предстает в обтягивающем длинном платье с леопардовым принтом и глубоким декольте. Исполнительница позирует на фоне ресторана с прической с эффектом мокрых волос.
Поклонники фотоблога Романовой заметили, что ей очень идет такой образ:
- Какая же красивая, идеальная
- Какая милая хищница
- Леопардовая Миша
Напомним, не так давно Миша Романова в бикини всколыхнула Сеть эротическим видео. 30-летняя звезда поделилась с подписчиками фотоблога горячим контентом.