Миша Романова в полупрозрачном комбезе поласкала грудь и засветила соски

Артистка поделилась горячим контентом.
Известная певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова взбудоражила воображение пользователей очень откровенными фото.
Исполнительница сиганула на отдых в Турцию, где устроила эротическую фотосессию. На снимках, которыми звезда поделилась на своей странице в Instagram, Миша появилась в полупрозрачном черном комбинезоне с глубоким декольте без лифчика. 30-летняя знаменитость эротично поласкала грудь и засветила соски.
"Вечеринка в стиле бохо", — написала она.
Ошарашенные поклонники бросились делиться эмоциями от увиденного. Так, пользователи писали в комментариях, что Миша очень сексуальна.
- Какие горячие фото! Миша, ты давай легче, у нас и так +40
- Кто очень секси?
- Просто отвал всего
Напомним, ранее Миша Романова в желтом бикини показала пышную грудь. Певица восхитила горячим фото.