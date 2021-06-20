Миша Романова в полупрозрачном комбезе поласкала грудь и засветила соски

Артистка поделилась горячим контентом.

Известная певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова взбудоражила воображение пользователей очень откровенными фото.

Исполнительница сиганула на отдых в Турцию, где устроила эротическую фотосессию. На снимках, которыми звезда поделилась на своей странице в Instagram, Миша появилась в полупрозрачном черном комбинезоне с глубоким декольте без лифчика. 30-летняя знаменитость эротично поласкала грудь и засветила соски.

instagram.com/misharomanova

"Вечеринка в стиле бохо", — написала она.

instagram.com/misharomanova

Ошарашенные поклонники бросились делиться эмоциями от увиденного. Так, пользователи писали в комментариях, что Миша очень сексуальна.

Какие горячие фото! Миша, ты давай легче, у нас и так +40

Кто очень секси?

Просто отвал всего

Напомним, ранее Миша Романова в желтом бикини показала пышную грудь. Певица восхитила горячим фото.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку