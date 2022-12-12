Миша Романова восхитила романтическими фото с бойфрендом и похвасталась, как проводит с ним время

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова уже не скрывает, что больше не одинока.

Знаменитость с удовольствием делится в своем фотоблоге романтическим контентом. В этот раз исполнительница показала, как провела время с избранником.

В частности они были проездом в Молдове. Там парочка решила зря не терять время, а отправилась на прогулку, сходила в ресторан и сделала романтические снимки, которыми Миша поделилась в Instagram-stories.

Фото: instagram.com/misharomanova

Впрочем, хотя артистка и не скрывает, что у нее есть бойфренд, но его лицо она спешит показывать. В этот раз певица тоже не сделала исключения. Миша скрыла лицо мужчины смайликом.

Миша Романова с бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Отметим, Миша Романова не очень охотно делится подробностями личной жизни. О том, что певица не одинока, стало известно в октябре этого года, когда она опубликовала фото с избранником. Впрочем, кто же пленил ее сердце, артистка держит в тайне.

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