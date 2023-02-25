Миша Романова впервые рассказала, что начала заикаться из-за родителей: "Это травма детства"

Артистка призналась, что сначала стеснялась, а потом приняла себя такой, как есть.

Украинская певица Миша Романова впервые откровенно рассказала, почему начала заикаться.

Исполнительница поделилась, что это у нее с детства и причиной заикания стали громкие ссоры родителей, которые она воспринимала достаточно эмоционально. Об этом артистка рассказала в интервью Славе Демину.

"У мамы с отцом была сильная связь, хоть и было очень много споров. Я даже заикаюсь из-за этого, потому что они ссорились, да. Я это очень хорошо помню. Это травма детства. Я об этом всегда молчала, я никогда об этом не говорила", – впервые рассказала Романова.

Она объяснила, что родители не разводились, потому что хотели, чтобы у детей была полноценная семья – с мамой и отцом.

"Моя мама, она очень уважала семью и не хотела выносить какие-то споры на публику. Раньше в обществе так было не принято. И семейные ценности очень уважались. Все пытались очень укрепить семью несмотря ни на что. Сейчас я считаю, что это не правильно", — сказала Миша.

Миша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Романова высказала свою позицию и отметила, что родители должны всегда помнить, что их ссоры негативно отражаются на детях и если они не могут прийти к согласию, лучше разойтись и не травмировать детей постоянными конфликтами:

"Они хотели так, чтобы дети жили в семье, чтобы они были с папой и мамой. Но это не совсем правильно, потому что это отразилось на мне. Потому что я с детства заикаюсь и потому что я очень чувствительная девочка всегда была, очень застенчивая. И скажу, что, наверное, я пою, потому что я свой голос выкричала. Я очень переживала из-за их споров, все это через себя переносила и я так кричала, что, видимо, это поспособствовало тому, что сейчас я пою", — рассказала Романова.

Миша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Артистка также объяснила, почему именно сейчас решилась об этом рассказать:

"Если есть какое-то насилие в семье, или какое-то недоразумение в тяжелой форме – надо разводиться. Не надо переносить это на детей, это очень отражается на эмоциональном состоянии ребенка. Об этом надо говорить. Я раньше никогда об этом не говорила, потому что считала, что надо все держать в себе, стеснялась. Но я понимаю, что на своем примере может я кому-нибудь помогу", — отметила артистка.

Романова поделилась, что ходила к врачам, пыталась как-то исправить свое заикание, но в итоге приняла себя такой, какой она есть.

Напомним, ранее Миша Романова рассказала, почему с мамой и сыном уехала в Германию и какую соцвыплату на семью они получают.

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