Миша Романова впервые за долгое время показала подросшего сына: как выглядит 7-летний мальчик

Миша Романова с сыном / © instagram.com/misharomanova

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Украинская певица Миша Романова рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 6 июля, сын артистки Мартин празднует день рождения. Мальчику исполнилось семь лет. По случаю важной даты звездная мама устроила для мальчика яркий день в развлекательном центре. На фото, которыми поделилась Миша в своем Instagram, заметно, что сын был в восторге от празднования. Артистка также заказала для Мартина праздничный торт.

Миша Романова с сыном / © instagram.com/misharomanova

Миша Романова с сыном / © instagram.com/misharomanova

В своем фотоблоге Миша поблагодарила судьбу за такого сына и призналась, что на самом деле он учит ее многим вещам.

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"Сегодня Мартину исполнилось семь годиков. Я искренне благодарна за то, что именно меня он выбрал своей мамой. Это самый большой подарок и честь в моей жизни. Я так горжусь им - его любознательными глазами, словами, которые учат меня любви, его добротой и силой. Спасибо тебе, Мартин, за каждый наш день. За то, что рядом с тобой я учусь быть лучше. Быть твоей мамой - мое самое большое счастье", - растрогала артистка.

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик хвасталась достижениями 7-летней дочери и показала, как вся семья поддерживала ее.