Мишель Андраде показала свою маму-красавицу и нежно поздравила ее с важным праздником

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade рассказала о празднике в семье.

Так, в своем фотоблоге Мишель поделилась, что сегодня, 9 апреля, ее мама Светлана отмечает день рождения. По этому случаю певица посвятила имениннице несколько сторис и опубликовала редкие фото с ней. На изображении Светлана позирует на фоне достопримечательностей, а также на совместном фото с дочерью, где они излучают счастье, держа в руках мороженое.

Мама Мишель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Мишель Андраде с мамой / Фото: instagram.com/mishvirmish

Очевидно, кадры были сделаны во время заграничного отпуска Андраде, который она сейчас проводит с семьей. Впрочем, подробностями путешествия звезда не делилась.

"Очень хорошая девочка. С днем рождения, королева", - написала на кадрах Мишель.

К слову, ранее Мишель Андраде во время поездки в родную Боливию делилась архивными фото. В частности, показывала, как выглядели ее родители много лет назад. И похвасталась, чем ее папа занимался в свободное от работы время.

Напомним, недавно певица Мишель Андраде впервые рассказала о своем новом бойфренде, чем он занимается и как ее мама Светлана познакомила их.

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