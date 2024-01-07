Мишель Андраде полетела в Боливию и показала, как ее большая семья проводит праздники

Украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде отправилась к своему семейному гнездышку за границу.

Звезда порадовала поклонников семейным контентом и показала свою большую боливийскую семью в фотоблоге. Так, в кругу ближайших Мишель отпраздновала все новогодние праздники. В частности, вместе с мамой-украинкой Светланой они попозировали на фоне украшенной елки.

Мишель Андраде с семьей / Фото: instagram.com/mishvirmish

К слову, семья артистки громко отпраздновала Рождество. В частности, за столом Андраде показала свою бабушку в очках и с бокалом в руках.

Мишель Андраде с бабушкой / Фото: instagram.com/mishvirmish

Поскольку в Боливии нет снега, то знаменитость в шортах вместе с братом покаталась на качелях и вспомнила детство.

Мишель Андраде с семьей / Фото: instagram.com/mishvirmish

"Счастливые моменты с моим братом", – написала на снимке певица.

Также артистка похвасталась, как проходят ее дни после Нового года. Так, ее боливийская семья всегда готовит традиционные блюда, а затем собирается за большим столом и хором поет веселые песни.

Мишель Андраде показала свою большую боливийскую семью

В частности, она поделилась архивным фото, как с годами изменились ее дядя и папа. А за семейным обедом показала, как они играют на музыкальных инструментах.

Дядя и папа Мишель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Напомним, 50-летняя супермодель Хайди Клум также порадовала фанатов семейным контентом. Она вместе с 19-летней дочерью-копией Лени сняла забавные видео, где они поют любимые треки прямо перед выходом на красную дорожку.

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