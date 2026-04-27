Мишель Андраде после болезненного разрыва с бойфрендом честно призналась, в отношениях ли сейчас
Артистка раскрыла подробности своей личной жизни.
Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде честно призналась, в отношениях ли сейчас.
Артистка в прошлом году разошлась с возлюбленным. Исполнительница признавалась, что ей далось это нелегко и она довольно болезненно переживала разрыв. С тех пор прошло время. Однако на проекте "Наодинці з Гламуром" Мишель Андраде говорит, что пока не встретила своего человека. Но певица отмечает, что очень хочет влюбиться.
"Пока я не влюблена. Хочу влюбиться!" - говорит артистка Анне Севастьяновой.
Также Мишель Андраде призналась, какого мужчину хочет видеть рядом с собой. Исполнительница говорит, что ее избранник должен быть добрым, целеустремленным, мужественным. Относительно возраста, то артистке важно, чтобы мужчина был старше ее. Может быть и моложе, но ей главное чувствовать себя рядом с ним в безопасности.
"Мне нравятся добрые мужчины. Мне нравится мужчина, который знает, что он хочет. Хотелось бы старшего. Но давайте так, даже если он моложе, то чтобы он был устойчивым, мужественным, классным, чтобы я чувствовала себя рядом с ним в безопасности", - поделилась артистка.
Отметим, в 2024 году Мишель Андраде рассекретила, что находится в отношениях. Избранника своего показывать она не торопилась, поскольку он не хотел быть медийным. Мужчина радовал артистку ценными подарками, а Мишель называла их отношения идеальными. Однако в 2025 году певица сообщила о разрыве. Исполнительница призналась, что сама поставила точку. Впрочем, это решение далось ей нелегко, ведь она довольно болезненно переживала их разрыв.
