Мишель Андраде призналась, кем работает ее бойфренд и берет ли у него деньги для своего творчества

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade рассказала о подробностях своей личной жизни.

Как признается Мишель, их история любви с парнем началась после того, как они познакомились благодаря ее маме Светлане.

"Она ничего не говорила, а просто нас познакомила и "дальше делайте все, что захочется". Я думаю, что у нее была задумка… Я маме очень сильно доверяю", – поделилась звезда в программе "Вихідний 2.0".

Michelle Andrade / Фото: instagram.com/mishvirmish

Также стало известно, что новый бойфренд певицы причастен к банковскому делу, хотя любит проявлять креатив в повседневной жизни. И потому, по словам Андраде, он хорошо ладит с ее творческой натурой.

"Он не из творческой сферы. Банковское дело. На самом деле это очень круто, когда ты творческий человек и у тебя есть девушка или парень достаточно творческий, но у него работа другая. Например, если собраться с друзьями, он может организовать все до салфеток", – призналась Мишель.

Michelle Andrade / Фото: instagram.com/mishvirmish

Впрочем, Мишель уверяет, что не просит у парня деньги на развитие своей сольной карьеры:

"Я не делаю этого. Он может предлагать, но я не хочу, мне не нравится. Почему? Потому что я хочу чувствовать свою самостоятельность и понимать цену работы", – обьяснила артистка.

Напомним, недавно Мишель Андраде рассказала о случайной встрече с экс-продюсером Потапом и почему им никогда не быть друзьями.

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