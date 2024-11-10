Мишель Андраде сообщила о разрыве с состоятельным бойфрендом на фоне слухов о его романе с Брежневой

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде откровенно призналась, что в ее личной жизни произошли кардинальные перемены.

О своих отношениях исполнительница неохотно рассказывала, однако известно, что она встречалась с состоятельным бойфрендом. Но в программе "Ближче до зірок" артистка ошеломила признанием. Певица рассказала, что разошлась с возлюбленным, и ее сердце сейчас свободно: "В моем сердце нет человека, сейчас нет".

Michelle Andrade / Фото: instagram.com/mishvirmish

В подробности Мишель Андраде вдаваться не стала. Вместо этого звезда призналась, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой. По словам артистки, он должен быть внимательным, добрым и с чувством юмора. Более того, певица признается, что очень хочет влюбиться и создать семью.

"Ценю доброту, юмор, силу. Мне нравится, когда мужчина внимательный. Если мужчина со мной говорит, и я понимаю, что мужчина понимает меня, то все, я влюбилась! Да, я готова к детям. Кстати, в этом году я поняла, что я хочу детей, хочу иметь семью, хочу, чтобы рядом был мужчина, которого я люблю и который меня тоже любит", — поделилась артистка.

Мишель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Отметим, с кем именно Мишель Андраде была в отношениях – неизвестно. Однако блогер-сплетник Богдан Беспалов утверждал, что избранником певицы был банкир Роман Бунич. Недавно Беспалов заявил, что мужчина уже находится в романтических отношениях с другой, а именно с певицей Верой Брежневой.

Сама же Брежнева не комментирует слухи. Однако говорят, что исполнительница действительно не одинока. Кроме того, на одном из концертов "Океана Эльзы" в Киеве Веру видели с загадочным мужчиной. Беспалов утверждает, что это был именно Бунич.

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