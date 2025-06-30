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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1405
Время на прочтение
1 мин

Мишель Андраде спустя полгода после расставания призналась, свободно ли ее сердце: "Мне кайфово"

Певица заговорила о готовности к серьезным отношениям.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Мишель Андраде

Мишель Андраде / © instagram.com/mishvirmish

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде впервые за долгое время заговорила о личной жизни.

Артистка призналась, что сейчас не в паре, однако не против новых чувств, когда придет время. По словам Мишель, сейчас она наслаждается периодом свободы, самопознания и внутреннем балансе. В то же время погружаться в новые чувства также готова.

"Я готова влюбиться, но сейчас мне кайфово быть свободной. Я хочу себя почувствовать. Но я поняла, что хочу через некоторое время, чтобы это произошло", - отметила певица в интервью М1.

Мишель Андраде / © instagram.com/mishvirmish

Мишель Андраде / © instagram.com/mishvirmish

К слову, предыдущие отношения Мишель Андраде завершились в конце прошлого года. С кем именно артистка встречалась - официально неизвестно. Однако в шоу-бизнесовых кругах неоднократно упоминался банкир Роман Бунич. Именно его называл бывшим бойфрендом Мишель блогер Богдан Беспалов. Сплетник также предполагал, что состоятельный парень после разрыва с артисткой мог строить отношения с Верой Брежневой, ведь парочку вместе застали на концерте "Океана Эльзы".

Напомним, недавно певец Дмитрий Волканов заговорил о женитьбе и показал свое пополнение в семье.

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Дата публикации
Количество просмотров
1405
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