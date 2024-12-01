Мишель Андраде в слезах назвала причину разрыва с возлюбленным: "Отношения прекратились из-за меня"

Пара не вместе уже почти полгода, но артистка до сих пор приходит в себя от расставания с избранником.

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде со слезами на глазах назвала причину разрыва с состоятельным бойфрендом.

В течение полутора лет артистка находилась в отношениях со старшим 15 лет возлюбленным. Однако уже пять месяцев пара не вместе. Артистка призналась, что отношения прекратились из-за нее, и она стала инициатором разрыва. По словам Андраде, все было настолько идеально, что в какой-то момент она просто испугалась. Кроме того, певица переживала не самый лучший период, который повлиял и на отношения. Исполнительница говорит, что тогда вообще не знала, чего хотела от жизни.

"Сейчас я не в отношениях, наверное, уже пять месяцев. Еще перевариваю это, но нормально уже. Сейчас я выхожу на стадию, когда спокойно уже более-менее. Отношения прекратились из-за меня, потому что мне кажется, я в какой-то момент испугалась. Все было идеально. Мои отношения попали в этот жесткий период, где я не знала, как вести себя. Я была инициатором, чтобы завершить отношения. Все было идеально, но я испугалась в какой-то момент. В моменте я просто не ценила, что у меня есть", - рассказала артистка на YouTube-канале Okay Eva.

Мишель Андраде / Фото: скриншот с видео

Сейчас Мишель Андраде не находится в отношениях и не спешит их строить. Более того, певица откровенно говорит, что ей не хватает бывшего бойфренда и она скучает по нему. Артистка признается, что в будущем, возможно, хотела бы восстановить их отношения и не исключает, что это может произойти.

"В будущем, возможно, я бы хотела вернуться к этим отношениям. Увидим. Я скучаю по нему. Сейчас я не в поиске мужчины, но сейчас я понимаю, какие мужчины мне нравятся и в каких отношениях мне бы хотелось быть", — добавила артистка .

Напомним, недавно Мишель Андраде выпустила новую песню "Маргарита", а также клип на нее. В комментарии изданию ТСН.ua артистка раскрыла интересные факты о съемке видео.

Читайте также: