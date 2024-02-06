Мишель Андраде восхитила архивными фото с детства в Боливии

Артистка поделилась забавными фото, где еще совсем маленькая.

Украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде показала, как весело проходило ее детство в Боливии.

В своем фотоблоге певица опубликовала несколько фотографий из своего счастливого детства. Так, в кадре совсем маленькая Мишель предстает в красном платье и футболке. На картинке видно, как во время того, как она ела шоколадное пирожное, запачкалась и счастливо улыбается.

Мишель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

А на другом кадре Андраде показала себя уже в более старшем возрасте. Вероятно, она вместе с близкими устроили тогда пенную вечеринку под открытым небом.

Мишель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Более того, знаменитость порадовала поклонников архивными фотографиями и остальных членов семьи. В частности, показала, как выглядели ее мама и папа много лет назад.

Мама Мишель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Папа Мишель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

К слову, отец звезды также искусный музыкант и любит в свободное время петь и играть на различных музыкальных инструментах.

Мишель уже вернулась с родины, где проводила свои зимние праздники со всей семьей, в Киев и активно участвует в съемках и посещает процедуры по уходу за собой.

Мишель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Напомним, недавно Мишель Андраде поехала в Боливию в отпуск и показала свою большую боливийскую семью и рассказала, как они проводили время вместе.

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