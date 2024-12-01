Мишель Андраде впервые рассказала о ссоре с Потапом и как он обиделся на нее: "Задела его эго"

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде впервые рассказала о ссоре с бывшим продюсером Потапом и раскрыла, почему он обижен на нее.

Артистка во время полномасштабной войны призналась, что не общается со своим экс-наставником. Но, как оказалось, недоразумения между ними начались гораздо раньше. Певица вспомнила, что у них с Потапом отличалось видение ее творчества. Андраде хотела создавать одни песни, а продюсер предлагал совсем другие. Певица набралась смелости и откровенно сказала. Тогда, как считает Мишель, она задела эго Потапа, ведь, мол, посмела противоречить человеку, который много лет создает хиты и у которого есть в этом немалый опыт.

"У нас была ситуация, после чего он обиделся на меня, и мы прекратили работать. Это был период "Орла и Решки", я много работала и уже чувствовала, что мы теряем связь. Я пришла на студию, он показал мне песню, и она мне совсем не зашла. Я просто набралась смелости и сказала, что не буду петь, что мне эта песня не нравится, она не обо мне, и сказала, что вы теряете классного артиста, давай творить классные песни. Я понимала, что это человек, который делает хиты, и здесь я со своими "не нравится". Я задела его эго", - призналась исполнительница на YouTube-канале Okay Eva.

Michelle Andrade и Потап

После этой ссоры Потап и Мишель Андраде перестали общаться. Кроме того, продюсер не стал дальше заниматься продюсированием подопечной, а позже вообще заблокировал ее в соцсетях. Как говорит артистка, они с Потапом просто потеряли связь.

"После этого мы уже не работали больше с ним. Я продолжила работать с Ирой (Горовой – прим. ред.), а он уже не так сильно был включен в мое творчество, песни и так далее. После этого он заблокировал меня в соцсетях, и больше мы не разговаривали. Потеряли уже связь. Мы никогда не трогали эту тему", — призналась знаменитость.

Мишель Андраде добавила, что на Потапа не обижается, однако она прорабатывала с психологом этот инцидент. Сейчас артистка не общается с бывшим продюсером и не держит на него зла.

Michelle Andrade и Потап

"Мы сейчас не общаемся. Я даже о нем не думаю. Ну, надеюсь, что у него все хорошо. У меня к нему нейтральное отношение. Нет злобы, но я это проработала это много", — добавила исполнительница.

Напомним, ранее Мишель Андраде назвала причину разрыва со старшим на 15 лет бойфрендом. Артистка не сдержала слез, когда говорила об отношениях.

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