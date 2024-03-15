Мишель Андраде впервые рассказала о своем бойфренде и планирует ли сыграть свадьбу

Украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде впервые рассказала о своем новом бойфренде, которому посвятила песню.

Так, звезда держит свою личную жизнь за семью замками. Впрочем, на этот раз она сделала исключение и рассказала, что все же сердце ее занято. О новом избраннике Мишель также не стала много рассказывать, но отметила, что встречается с ним с начала прошлого года. И новая композиция "В твоїх очах" о пути к осознанию настоящих чувств посвятила именно ему.

"Я человек, который не сильно любит в соцсетях рассказывать о своих чувствах или показывать свои отношения. И где я могу сделать это лучше, чем в песнях? В прошлом году в январе я испытывала очень много эмоций влюбленности и, конечно, мне хотелось поделиться этим в песне и вообще кричать. Потому что чувства влюбленности очень вдохновляют, дают надежду, что все будет классно в жизни", - призналась Мишель в программе "Министерство премьер".

На вопрос о свадьбе Андраде застенчиво ответила, что пока не получала никаких предложений от избранника. И заверила, как только это произойдет, обязательно поделится радостной новостью с поклонниками.

"Увидим, когда сделают предложение, тогда я поделюсь и кольцом, и эмоциями, и конечно - новой песней!", - подчеркнула звезда.

Напомним, недавно Алина Гросу в новом романтическом клипе засветила своего нового мужа, за которого вышла замуж во второй раз.

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