Мишель Трахтенберг умерла: стала известна причина смерти 39-летней актрисы

Мишель Трахтенберг / © Associated Press

Реклама

Стала известна официальная причина смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг, которая умерла 26 февраля.

Звезда сериалов "Баффи – истребительница вампиров" и "Сплетница" ушла из жизни в собственном доме в возрасте 39 лет. Считалось, что актриса умерла от возникших осложнений после операции по трансплантации печени. Сразу это выяснить было невозможно, ведь семья Мишель Трахтенберг не дала разрешение на вскрытие тела по религиозным убеждениям.

Впрочем, как сообщает People, судмедэксперты провели токсикологическую экспертизу. В конце концов, оказалось, что актриса умерла от осложнений, связанных с сахарным диабетом.

Реклама

Мишель Трахтенберг / © Associated Press

Отметим, Мишель Трахтенберг умерла 26 февраля в собственном доме в возрасте 39 лет. Бездыханное тело актрисы обнаружила ее мама. На место происшествия сразу вызвали медиков, однако те констатировали смерть.

Напомним, недавно стало известно, что умер звезда "Лиги смеха" Александр Чечун, который с 2022 года служил в армии. Жена юмориста уже назвала причину его смерти.