- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
Мишина после ссоры с Денисенко из-за Фединчика высказалась о его изменениях: "Пережил сложный период"
Актриса поставила точку в недоразумениях с коллегой.
Украинская актриса Ксения Мишина после публичного конфликта с коллегой Натальей Денисенко из-за ее развода с Андреем Фединчиком расставила все точки над «і».
Ранее после интервью Наталки Денисенко, в котором она рассказала о причинах развода и сложностях брака с Фединчиком, Мишина резко отреагировала и упрекнула коллегу во лжи. Денисенко в ответ отметила, что понимает эмоциональность реакции, но все же отрицает часть утверждений.
После нескольких недель молчания Ксения коротко ответила blik.ua на вопрос, есть ли что добавить: «Нет, я уже все сказала. Мне это неинтересно».
Кроме этого, Мишина прокомментировала недавние изменения в жизни Фединчика. После сложной операции на позвоночнике и длительной реабилитации актер был признан непригодным к службе в ВСУ. Он вернулся к работе в театре и кино, но уже другим.
«Он пережил очень сложный период, я так считаю. Думаю, что это вообще сложная ситуация для каждого. Не знаю, что чувствуют внутри наши защитники. Но то, что они меняются, это 100%», — отметила актриса.
Напомним, недавно юморист Игорь Ласточкин вышел на связь во время службы и показал, как изменился за период мобилизации.