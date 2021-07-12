Мишина посмеялась с Эллерта в студенческие годы со странной прической

Мишина посмеялась с Эллерта в студенческие годы со странной прической

Актриса показала, как выглядел ее любимый в 2006 году.

Украинская актриса и героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина посмеялась со своего избранника, юмориста Александра Эллерта.

Так, в Instagram-stories звезда "Крепостной" запостила архивное фото любимого, на котором он предстал 20-летний. На фотографии, сделанной в 2006 году, сценарист студии "Квартал 95" позировал со странной асимметричной прической.

instagram.com/misha.k.ua

"Да что вы знаете о моде? Он мне рассказывает, что за ним бегали девочки, когда он учился в школе", — прокомментировала Мишина и рассмеялась.

Напомним, на днях Ксения Мишина топлесс устроила страстный фотосет с Эллертом. Пара позировала возле водоема. Также актриса рассказала о важности чувства юмора в их союзе.

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