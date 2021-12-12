Мишина рассекретила стоимость самой дорогой вещи в ее гардеробе: "Это подарок от Эллерта"

Мишина рассекретила стоимость самой дорогой вещи в ее гардеробе: "Это подарок от Эллерта"

Экс-любимый вручил презент актрисе на день рождения.

Известная украинская актриса и участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина окончательно разорвала отношения с Александром Эллертом.

Впрочем, подарки от экс-любимого артистка оставила. Ксения показывала "Світському життю" свой гардероб. В частности, артистка рассказала и о самой дорогой своей вещи. Мишина говорит, что это сумочка от известного бренда – Louis Vuitton, стоимость которой составляет около 2,5 тыс долларов. Оказалось, что это подарок Ксении от Эллерта на день рождения.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/misha.k.ua

"Мне кажется, что самая дорогая вещь в моем гардеробе – это сумочка Louis Vuitton. Она стоила около 2,5 тыс долларов. Это на день рождения мне вот такой подарок. Это мне мой бывший подарил (ред. – Александр Эллерт)", — рассказала актриса.

Отметим, Ксении 18 июня исполнилось 32 года. Этот день знаменитость решила провести в родном городе – Севастополе, который оккупирован.

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