Мишина в кружевном лифе вспомнила, как ее пение раскритиковал Меладзе: "Была ничтожеством"

Мишина в кружевном лифе вспомнила, как ее пение раскритиковал Меладзе: "Была ничтожеством"

Звезда вспомнила, как пошла на кастинг одного талант-шоу.

Украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно рассказала о лечении в психиатрической больнице, продолжает и дальше делиться своими жизненными историями.

На этот раз артистка вспомнила, как в 2010 году пришла на кастинг одного известного талант-шоу. Звезде нужно было подготовить песню, танец и сценку, чтобы продемонстрировать актерское мастерство.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

"Петь я не умела, танцевать тоже, об актерской игре даже и говорить ничего не буду. Но я подготовила песню Лободы "Черный ангел", в Севастополе съездила к подруге, которая научила нескольких движений, и выучила слова для сценки", — поделилась Ксения.

Как только Ксения начала петь, ее сразу же остановили. Актрису раскритиковали. Танец судьям тоже не понравился, а вот со сценкой все было хорошо.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

"Меладзе сказал начать с песни. Меня сразу же остановили. Это было позорно, и мне об этом сказали. Я чувствовала себя ничтожеством. На мой танец реакция была такая же. А вот сценка им понравилась", — вспомнила Ксения.

Кстати, несмотря на неудачные танцы с песней, звезда все же стала участницей шоу.

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