Мишина вмешалась в признание Денисенко о браке и резко упрекнула ее во лжи: "Прости, Фединчик"

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик, Ксения Мишина

Украинская актриса Ксения Мишина неожиданно высказалась о разводе актеров Наталки Денисенко и Андрея Фединчика.

В частности, артистка стала на сторону своего коллеги Андрея. В фотоблоге она обвинила его бывшую жену во лжи об их браке и разводе. И все это после большого интервью Наталки Ефросининой. В нем она заявила, что экс-избранник ее «оскорблял» из-за ревности, а она чувствовала жалость и неспособность открыто говорить ему о своих чувствах во время службы.

После такой исповеди Мишина неожиданно сделала сторис. Поскольку сейчас она гастролирует с Андреем и тесно с ним общается, то позволила себе вмешаться в его прежнюю личную жизнь с актрисой. И в довольно эмоциональной форме подчеркнула, что доверять сказанному Денисенко она не собирается. Ксения признала высказывания «ложью» ради «ничтожных просмотров».

Сторис Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua

«Какая же подлость, ложь и двуличность! Мне бесконечно стыдно за тебя, Денисенко. И бесконечно жаль, что ты все-таки продала душу дьяволу и всей этой дешевой мишуре в виде денег, рейтингов и популярности. Совсем скоро маятник качнется в другую сторону, и хочется верить, что ты хотя бы что-то поймешь и осознаешь сквозь толстый слой своих масок и беленьких платьев, которые ты ежедневно надеваешь в надежде на красивое будущее», — отметила актриса.

В то же время Мишина загадочно написала, что «все все знали давно», намекая на вероятные упреки об измене Денисенко. Но все же, сама актриса на том же интервью не подтвердила эти слухи, а просто рассказывала, что потеряла чувство любви к Фединчику из-за войны и службы, которая его изменила.

«И прости нас, Фединчик, что до последнего скрывали и позволили тебе пережить весь этот п*зд*ц», — добавила Мишина.

