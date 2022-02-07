Мишина вспомнила, как мастер маникюра ее оскорбила: "Накричала и назвала ногти огрызками"

Мастер некачественно сделала свою работу.

Украинская актриса "Холостячка-1" Ксения Мишина поделилась одной неприятной историей.

Актриса вспомнила, как делала маникюр в одном из салонов Киева. Впрочем, мастер некачественно выполнила свою работу. Ксения не стала молчать и указала девушке на недостатки. Мастеру маникюра это не понравилось.

"На меня накричали из-за того, что мне не понравились, что лак растекся на ногтях. Имела смелость спросить, чисты ли у них инструменты. Вы бы слышали, какое хамство позволила себе мастер в ответ", — поделилась Ксения.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Мишина говорит, что мастер начала ее оскорблять. Она назвала ее ногти "огрызками".

"И мои ногти были названы огрызками. И я должна была быть благодарна за то, что хоть как-то мне их покрыли", — добавила актриса.

Кстати, эта история с артисткой случилась давно. После этого она больше не ходила в тот салон.

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