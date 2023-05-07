Мишина вспомнила тяжелые студенческие годы, после которых попала в психбольницу: "Вспоминать страшно"

Украинская актриса Ксения Мишина откровенно рассказала о непростом периоде своей жизни, когда она попала на лечение в психбольницу.

В Instagram-stories артистка поделилась, что после школы хотела пойти сразу учиться в театральном университете. Однако родители не одобрили такое решение, да и сама Ксения боялась переезжать в другой город, поэтому поступила на экономическую специальность.

Маленькая Ксения Мишина вместе с родителями / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Студенческие годы дались Мишиной тяжело. Тогда знаменитость ходила на разные вечеринки, употребляла алкоголь, курила сигареты и не чувствовала личностного развития. Так продолжалось до того момента, пока у артистки не начались панические атаки.

"Это была обычная хаотическая студенческая жизнь – тусовки, алкоголь, сигареты, никакого развития и роста. Все это продолжалось до тех пор, пока, сидя на паре, у меня не случилась первая паническая атака. Я не понимала, что это было за состояние, и вспоминать страшно до сих пор…", — поделилась Ксения.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Тогда у актрисы начался тяжелый период жизни. В какой-то момент Мишина поняла, что сама не справится со своими проблемами, поэтому попросила родителей отвести ее в психбольницу на лечение.

"Начался, наверное, один из самых тяжелых периодов моей жизни — апатия, страх, депрессивный период, постоянные панические атаки, скорые, успокоительные и мысли о смерти. Однажды я попросила родителей отвести меня в психбольницу, ведь действительно казалось, что я схожу с ума", — рассказала знаменитость.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

К слову, в психбольнице Ксению направили на лечение к психотерапевту, которая за три месяца очень сильно ей помогла. После этого Мишина решила кардинально изменить свою жизнь, переехала в Киев и поступила в театральный университет.

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