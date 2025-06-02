"Мисс Украина-2004" Леся Матвеева развелась с мужем Созановским после пяти лет брака

Леся Матвеева и Валерий Созановский

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Обладательница титула "Мисс Украина-2004" и психолог Леся Матвеева объявила о разводе с мужем, ресторатором Валерием Созановским.

О разрыве уже бывшие супруги сообщили в совместном посте в Instagram. Матвеева и Созановский прожили в официальном браке на протяжении пяти лет. Однако пара ошеломила новостью, что больше не вместе.

В подробности психолог и ресторатор вдаваться не стали. Поэтому, пока не известно, что стало причиной развода. Тем не менее, бывшие влюбленные заверили, что остаются друг для друга друзьями и поддержкой. Кроме того, экс-супруги продолжают вместе воспитывать общую дочь Сашу.

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Леся Матвеева и Валерий Созановский

"Мы официально развелись. Продолжаем этот путь в статусе родителей и хороших друзей. Мы собрали много особых моментов, которые навсегда остаются в нашей истории, к которым можно возвращаться мысленно, вспоминать за дружеским кофе и рассказывать нашей Сане, которую мы продолжаем воспитывать вместе. Одно из проявлений любви - умение отпускать друг друга когда понимаешь, что вам больше не по пути. Оставаясь при этом друзьями и поддержкой", - говорится в заявлении бывших супругов.

Леся Матвеева, Валерий Созановский и их дочь

Отметим, Леся Матвеева в 2020 году вышла замуж за Валерия Созановского. Впоследствии у пары родилась общая дочь Александра. Для психолога этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за Львом Парцхаладзе. За время брака у пары родилось двое детей - сын Егор и дочь Ангелина. Матвеева и Парцхаладзе развелись в 2016 году.

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева подтвердила, что таки действительно подавала на развод с мужем. Знаменитость объяснила, почему это сделала.