"Мисс Украина-2021" засветила своего бойфренда и рассекретила, кем он работает

"Мисс Украина-2021" засветила своего бойфренда и рассекретила, кем он работает

Также Александра Яремчук рассказала о своих родителях.

Недавно в Киеве состоялся конкурс "Мисс Украина-2021".

Корону, стоимостью в три миллиона долларов, и титул получила 22-летняя красавица из Винницкой области Александра Яремчук.

Судя по соцсетям, Саша ведет очень роскошный образ жизни последние два года. Так, с бойфрендом девушка ездит на отдых в самые дорогие отели, получает самые большие букеты роз и немалых плюшевых мишек. Возлюбленный пришел поддержать избранницу и засветил свое лицо. В программе "Світське життя" Яремчук отметила, что он обычный парень и рассекретила, где работает.

Александра Яремчук с родителями и бойфрендом / Светская жизнь

"Он работает в IT-сфере. Обычный парень из Киева", – рассказала она.

Также Александра Яремчук рассказала о своих состоятельных родителях. Семья много путешествует, в частности, отдыхала в Монте-Карло. Так, папа Александры – директор банка, а мама "связана со связью".

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