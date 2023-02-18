Мисс Украина Вселенная-2022 Апанасенко выходит замуж и показала обручальное кольцо с большим бриллиантом

Украинская модель Виктория Апанасенко, представлявшая Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" поделилась с поклонниками радостным известием.

Красавица сообщила, что она выходит замуж. О важных изменениях в жизни модель рассказала фанатам на своей странице в Instagram. Знаменитость в фотоблоге разместила фотографию, на которой ее за руку держит любимый мужчина.

На безымянном пальчике правой руки модели виднеется роскошное кольцо с большим бриллиантом: "Я ответила "да"! Люблю тебя, моя Вселенная" – прокомментировала снимок новоиспеченная невеста. А вот личность своего избранника Виктория пока держит в секрете.

Виктория Апанасенко выходит замуж / Фото: instagram.com/crystal.viktoria

В свою очередь модель с помолвкой поздравили поклонники и звездные друзья. "Викусик, поздравляю", — написала девушка Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина. Актриса Наталья Денисенко оставила много смайлов в виде сердечек.

Виктория Апанасенко

Напомним, что месяц назад Мисс Украина Вселенная Виктория Апанасенко продала на аукционе часть своего костюма, в котором принимала участие в конкурсе. Вырученные средства, а это более 10 тысяч долларов, передадут на реабилитацию воинов ВСУ. В частности, на оплату протезов.

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