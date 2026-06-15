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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко неожиданно появилась с тростью и раскрыла причину

31-летняя модель уже прошла обследования.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Виктория Апанасенко

Виктория Апанасенко

Мисс «Украина Вселенная-2022», украинская модель Виктория Апанасенко озадачила появлением на публике с тростью.

В элегантном платье и с такой опорой при ходьбе звезда появилась в проекте «Наодинці з Гламуром». Она рассказала, что сильно ушибла ногу, неудачно ориентируясь в темноте, когда укладывала ребенка спать. В то же время Виктория сразу заверила, что обследования показали, что травма не является серьезной.

«Я укладывала ребенка, выключила свет и не попала в кровать. Была на рентгене, и показало, что все кости целы. А значит, можно гулять», — призналась модель в комментарии Анне Севастьяновой.

Виктория Апанасенко с тростью и Анна Севастьянова / © ТСН

Виктория Апанасенко с тростью и Анна Севастьянова / © ТСН

По словам 31-летней Апанасенко, она не теряет веры в лучшее и во время лечения старается отвлекаться светскими мероприятиями, а также получает второе высшее образование. Вскоре звезда получит степень магистра в области клинической психологии. Она добавляет, что сейчас учится на отлично.

«У меня только что закончилась сессия в университете, где я сдала все экзамены на отлично. Поэтому я не могла не прийти на мероприятие», — подчеркнула блогерша.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Кому погрожував Тарас Тополя судом, РОЗКІШ у декларації дружини МІНІСТРА та НАЙГАРЯЧІШІ ПЛІТКИ

Напомним, недавно голливудский актер Сильвестр Сталлоне показался с тростью в руке. Знаменитость взволновал фанатов новым фото.

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Дата публикации
Количество просмотров
16
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