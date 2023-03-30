Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко призналась, когда покажет мужа и сыграет свадьбу

Знаменитость расписалась с возлюбленным, однако не устраивала пышные гулянья.
Украинская модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", 23 марта вышла замуж.
Жених сделал предложение звезде сразу же после конкурса красоты, а расписалась пара через несколько месяцев. Хотя Виктория уже официально жена, своего супруга на публику не спешит показывать. Апанасенко призналась в программе ЖВЛ, что после конкурса "Мисс Вселенная" ей по-прежнему прилетает хейт, а она не хочет, чтобы это касалось и ее семьи. Виктория пообещала, что рассекретит избранника, но немного позже.
"Это одна из причин, на самом деле. Думаю, что впоследствии я, конечно, расскажу, кто это. Но пока не хочу, чтобы этот хейт шел на мою семью", — пояснила модель.
Знаменитость также добавила, что после росписи они с мужем не устраивали громкие гулянья. Впрочем, пышную свадьбу обязательно организуют. Как шутит Виктория, пока праздновать еще рано, ведь она не определилась с платьем.
"Я перемерила 100% больше 500-та платьев, но так и не знаю, какое именно свадебное платье мне нравится", — добавила модель.
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