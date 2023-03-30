Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко призналась, когда покажет мужа и сыграет свадьбу

Украинская модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", 23 марта вышла замуж.

Жених сделал предложение звезде сразу же после конкурса красоты, а расписалась пара через несколько месяцев. Хотя Виктория уже официально жена, своего супруга на публику не спешит показывать. Апанасенко призналась в программе ЖВЛ, что после конкурса "Мисс Вселенная" ей по-прежнему прилетает хейт, а она не хочет, чтобы это касалось и ее семьи. Виктория пообещала, что рассекретит избранника, но немного позже.

Виктория Апанасенко вышла замуж / Фото: instagram.com/crystal.viktoria

"Это одна из причин, на самом деле. Думаю, что впоследствии я, конечно, расскажу, кто это. Но пока не хочу, чтобы этот хейт шел на мою семью", — пояснила модель.

Знаменитость также добавила, что после росписи они с мужем не устраивали громкие гулянья. Впрочем, пышную свадьбу обязательно организуют. Как шутит Виктория, пока праздновать еще рано, ведь она не определилась с платьем.

"Я перемерила 100% больше 500-та платьев, но так и не знаю, какое именно свадебное платье мне нравится", — добавила модель.

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