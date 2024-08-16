Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко родила первенца и показала малыша

Модель уже рассекретила пол и имя ребенка.

Мисс "Украина Вселенная-2022", украинская модель Виктория Апанасенко, которая только несколько дней назад объявила о беременности, уже родила.

Радостной новостью о пополнении в семье в своем Facebook поделился муж знаменитости, заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию ИТ-отрасли Александр Борняков.

Избранник модели 15 августа объявил, что у них родилась дочь. Супруги назвали девочку Эмилией. Пара уже и успела показать первые фото первенца. Правда, лицо девочки супруги пока скрывают смайликом.

Александр Борняков с дочерью от Виктории Апанасенко / Фото: facebook.com/bornyakov

"Любимая Виктория Апанасенко, спасибо тебе безумно за дочь. Эмилия, доченька, мы с твоей мамой тебя очень ждали. С момента появления ты делаешь нас обоих счастливыми. И будешь делать это все это время, что нам осталось. Очень хочу, чтобы ты прочитала, когда повзрослеешь, этот пост и посмотрела на нас, потому что так выглядят счастливые люди", — поделился Борняков.

Напомним, вскоре популярная блогерша Юлия Верба тоже впервые станет мамой. Звезда Сети недавно провела гендер-пати и рассекретила пол будущего ребенка.

21-летняя блогерша Юлия Верба рассекретила пол ребенка, который вскоре у него родится

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