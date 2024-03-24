Мисс "Украина Вселенная-2022" Виктория Апанасенко впервые показала своего мужа-чиновника

Украинская модель Виктория Апанасенко, представлявшая Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", впервые показала своего мужа и рассекретила его личность.

Знаменитость вышла замуж 23 марта прошлого года. Но своего любимого скрывала от широких масс.

Впрочем, на первую годовщину брака Апанасенко впервые рассказала о своем избраннике. Красавица вышла замуж за заместителя министра цифровой трансформации Украины по развитию ИТ-отрасли Александра Борнякова.

Виктория Апанасенко впервые показала своего мужа / Фото: facebook.com/crystalviktoria

На своей странице в Instagram "Мисс Украина Вселенная-2022" трогательно поздравила любимого с "ситцевой" свадьбой:

"Сегодня наша первая годовщина брака. Как писала Лина Костенко: "Сколько лет люблю, а влюбляюсь в тебя каждый день". В этот день хочу сказать тебе спасибо: за твою смелость. За чувство безопасности. За то, что рядом с тобой не страшно под звуками сирен, взрывов и проклятых шахедов. За твою поддержку и веру в мои силы. За то, что ты всегда на моей стороне при всем. За каждую улыбку, в это сложное время и за похожее чувство юмора. Ты не только мой муж, ты мой союзник, друг, напарник и мой самый родной человек во Вселенной", — поздравила Апанасенко мужа.

Виктория Апанасенко впервые показала своего мужа / Фото: facebook.com/crystalviktoria

Виктория Апанасенко впервые показала своего мужа / Фото: facebook.com/crystalviktoria

Вместе с тем знаменитость пообещала избраннику быть рядом с ним на протяжении всех лет, которые им отведены:

"Быть тылом, поддержкой и движущей силой на пути к новым высотам. Спасибо тебе за этот светлый день год назад, без пышных празднований и лишней мишуры", — добавила Виктория.

Виктория Апанасенко впервые показала своего мужа / Фото: facebook.com/crystalviktoria

Виктория Апанасенко впервые показала своего мужа / Фото: facebook.com/crystalviktoria

Отметим, что год назад Виктория Апанасенко говорила, что пока не хочет показывать мужа, поскольку после конкурса "Мисс Вселенная" ей прилетало много хейта, и она не хочет, чтобы это касалось и ее семьи.

Напомним, недавно певец-защитник Виталий Козловский признался, что женился. Кроме того, исполнитель поделился, что скоро станет отцом – артист впервые показал беременную жену в новом клипе.

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