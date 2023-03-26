Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко вышла замуж

Украинская модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", порадовала поклонников радостными новостями.

В частности, знаменитость сообщила о кардинальных переменах в ее личной жизни. Виктория вышла замуж за своего избранника. Пара заключила брак еще три дня назад в Киеве, однако поделилась радостной новостью только сейчас.

Модель в фотоблоге опубликовала фото, где виднеется рука ее мужа с обручальным кольцом на безымянном пальце, а она тем временем держит свадебный букет. Фото Виктория подписала датой "23.03.2023", а также добавила смайлик в виде красного сердца.

Виктория Апанасенко вышла замуж / Фото: instagram.com/crystal.viktoria

Апанасенко пока не показывала, в каком наряде она выходила замуж, а какой была ее прическа звезда охотно похвасталась.

Напомним, о том, что Виктория Апанасенко выходит замуж, стало известно в январе. Тогда модель сообщила, что бойфренд, личность которого она тщательно скрывает, сделал предложение ей.

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