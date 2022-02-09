"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях разбила свой автомобиль: "Это какой-то ужас"

Звезда уже не впервые попадает в подобные ситуации.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях разбила свой красный Mercedes.

Неприятный инцидент случился в Киеве. Знаменитость случайно сорвала бампер, когда пыталась развернуться.

"Это какой-то ужас, я даже не знаю, как это описать. Я просто разворачивалась, просто заехала на заезд и сорвала бампер. Как такое вообще может быть?" – рассказала Анна.

Анна Неплях разбила авто / instagram.com/neplyah

К слову, со знаменитостью сейчас все хорошо. Она вызвала эвакуатор и позвонила своему водителю. Машину тем временем придется ремонтировать.

"Мне очень нравится ездить за рулем, я кайфую от этого. Но...Как вариант, я могу ездить с водителем. Следующая моя машина точно будет высока, потому что это не мое", — поделилась своими мыслями Неплях.

Анна Неплях разбила авто / instagram.com/neplyah

Звезда также признается, что совсем не нервничала. Анна не расстроилась и сразу принялась решать неприятную ситуацию.

"Что меня по-настоящему радует, так это моя реакция на стрессовую ситуацию. Я не расстроилась. Неприятная ситуация, скажем так. У меня в рабочих и будничных делах никогда нет проблем – только задачи. Но критическое мышление помогает мне их решать", — добавила Анна.

Отметим, что в ноябре прошлого года Анна Неплях попадала в ДТП. Тогда Анна не рассчитала тормозной путь и врезалась в другой автомобиль.

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