"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях шокировала, что в нее стреляли

В авто знаменитости попала пуля, когда она была за рулем.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях шокировала новостью.

Знаменитость поделилась, что утром в ее автомобиль стреляли, когда она ехала за рулем. Пуля попала в заднее стекло и разбила его.

"А как вам такой прикол, что у меня с утра стреляли, пока я была за рулем?" – шокировала Анна.

В авто Анны Неплях стреляли / Фото: instagram.com/neplyah

Неплях рассказала, что, к счастью, с ней все хорошо. Она испытала легкий шок.

"Неожиданно моя машина стала кабриолетом. Но, как уже пошутил один мой друг: "Мы те, кто пули не боятся". Так что со мной все хорошо, легкий шок. Но у меня как бы планы на день никто не сорвет", — поделилась модель.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

Анна не стала рассказывать подробностей, кто стрелял и как это произошло. Зато блогерша пытается даже пошутить над этой неприятной ситуацией.

Даже в такой ситуации Анна не теряет чувство юмора / Фото: instagram.com/neplyah

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