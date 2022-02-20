"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях улетела с новым бойфрендом в Париж

Также знаменитость показала, какими подарками ее порадовал ухажер.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях, похоже, встретила свою любовь.

В Instagram-stories девушка рассказала, что улетела в романтический Париж вместе с новым бойфрендом. В общем это второе свидание Анны с любимым. Они познакомились 14 февраля, когда общались по видеосвязи.

"Говорили обо всем, пили вино, а потом он еще и пел мне под гитару свои песни. И уже в процессе мне захотелось с ним в Париж, а он будто прочитал мои мысли и озвучил их", — поделилась Анна.

Анна Неплях в Париже / instagram.com/neplyah

А уж во Франции любимый начал просто засыпать звезду подарками. Он радует ее цветами, дорогими украшениями, ужинами в изысканных ресторанах.

Анна Неплях в Париже / instagram.com/neplyah

"С первой минуты нашего общения мы были откровенными друг с другом. Самое волшебное было то, что рядом с ним я испытала невероятное спокойствие и одновременно бурю положительных эмоций", — добавила Анна.

Анна Неплях в Париже / instagram.com/neplyah

Правда, кто именно стал новым поклонником звезды, пока неизвестно. Она это тщательно скрывает. Также Анна не показывает его лица.

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