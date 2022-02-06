"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях в нижнем белье восхитила идеальной фигурой

Звезда устроила стильный фотосет.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях поделилась новым контентом.

Звезда устроила довольно элегантный фотосет. Соответствующими снимками красавица поделилась на своей странице в Instagram.

Анна Неплях / instagram.com/neplyah

К слову, Анна изображена на фотографиях в черном соблазнительном, но вместе с тем сдержанном нижнем белье, которое удачно подчеркнула ее идеальную фигуру. Также знаменитость одела обувь на каблуке, а в руке девушка держала красную розу.

Анна Неплях / instagram.com/neplyah

Анна сделала для фото довольно яркий макияж и дерзкую прическу. В общем, красотка показала очень эффектные фотографии. Так что поклонники Неплях не сдерживали своих эмоций. Они написали своему кумиру немало приятных слов.

Читайте также: