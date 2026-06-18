"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях впервые показала своего бойфренда, отношения с которым скрывала

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021», модель и блогерша Анна Неплях впервые показала своего бойфренда.

Знаменитость не скрывает, что не одинока. Блогерша уже полтора месяца находится в отношениях. Правда, Анна Неплях не торопилась признаваться, с кем крутит роман. Кроме того, блогерша даже воздерживалась от публикаций совместных фото с избранником. Однако в Instagram-stories модель сделала исключение.

Анна Неплях опубликовала несколько романтических снимков с возлюбленным. На обоих кадрах знаменитость предстает в объятиях мужчины. Первое фото было сделано в одном из заведений. Анна делала селфи в зеркале и целовала возлюбленного в щечку.

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Анна Неплях с бойфрендом / © instagram.com/neplyah

На другом фото блогерша уже предстала в объятиях возлюбленного. Счастливая модель улыбчиво позировала рядом с избранником. Правда, хоть Анна Неплях и показала фото со своим избранником, однако его лицо пока не спешит рассекречивать.

Анна Неплях с бойфрендом / © instagram.com/neplyah

Отметим, Анна Неплях недавно призналась, что закрутила новый роман. Избранника блогерша не рассекречивает. Однако в Сети предполагают, что знаменитость находится в отношениях с известным бизнесменом Александром Гудковым. Однако блогерша воздерживается от ответов на этот вопрос.

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