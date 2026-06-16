ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
256
Время на прочтение
1 мин

«Мисс Украина Вселенная» Апанасенко продемонстрировала стройную фигуру и раскрыла свой секрет: «Одна тренировка»

Модель удивила секретом своей идеальной фигуры.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Виктория Апанасенко

Виктория Апанасенко / © instagram.com/crystal.viktoria

«Мисс Украина Вселенная-2022», украинская модель Виктория Апанасенко продемонстрировала подтянутое тело и раскрыла секрет своей формы после тренировок.

Звезда привлекла внимание поклонников, опубликовав фото в розовом спортивном наряде и продемонстрировав результаты работы над фигурой. Модель продемонстрировала подтянутое тело и рассказала о своем подходе к тренировкам.

Виктория поделилась новым снимком в соцсетях. Обтягивающий наряд подчеркнул спортивную форму модели. Поклонники обратили внимание на ее рельефные мышцы и стройный силуэт. Апанасенко решила объяснить, как ей удается поддерживать такой результат.

«Как выглядит мышечная память и одна тренировка в неделю», — написала Виктория.

Виктория Апанасенко

Виктория Апанасенко

Модель не стала раскрывать всех подробностей своего спортивного режима, однако её пост вызвал бурное обсуждение в сети. Виктория в очередной раз показала, что поддерживать форму можно благодаря систематичности и вниманию к собственному телу.

Напомним, недавно Виктория Апанасенко неожиданно появилась с тростью и раскрыла причину.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
256
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie