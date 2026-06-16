«Мисс Украина Вселенная» Апанасенко продемонстрировала стройную фигуру и раскрыла свой секрет: «Одна тренировка»

Виктория Апанасенко / © instagram.com/crystal.viktoria

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«Мисс Украина Вселенная-2022», украинская модель Виктория Апанасенко продемонстрировала подтянутое тело и раскрыла секрет своей формы после тренировок.

Звезда привлекла внимание поклонников, опубликовав фото в розовом спортивном наряде и продемонстрировав результаты работы над фигурой. Модель продемонстрировала подтянутое тело и рассказала о своем подходе к тренировкам.

Виктория поделилась новым снимком в соцсетях. Обтягивающий наряд подчеркнул спортивную форму модели. Поклонники обратили внимание на ее рельефные мышцы и стройный силуэт. Апанасенко решила объяснить, как ей удается поддерживать такой результат.

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«Как выглядит мышечная память и одна тренировка в неделю», — написала Виктория.

Виктория Апанасенко

Модель не стала раскрывать всех подробностей своего спортивного режима, однако её пост вызвал бурное обсуждение в сети. Виктория в очередной раз показала, что поддерживать форму можно благодаря систематичности и вниманию к собственному телу.

Напомним, недавно Виктория Апанасенко неожиданно появилась с тростью и раскрыла причину.

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