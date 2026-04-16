"Мисс Украина Вселенная" Неплях ошеломила суммой своих ежемесячных расходов и удивила деталями быта

Откровенный разговор о ежемесячных расходах «Мисс Украина Вселенная 2021» Анны Неплях вызвал интерес к тому, сколько стоит быт модели в Киеве.

Модель поделилась деталями своего ежедневного рациона. Она призналась, что не избегает как домашней еды, так и готовых продуктов. В холодильнике у нее можно найти как блюда собственного приготовления, так и покупные позиции из кулинарии. Отдельно она обратила внимание на стоимость некоторых продуктов. Также показала замороженную еду, которые хранит «про запас» в морозильной камере.

«Черная икра замороженная. Мне дарят вместо букетов цветов. Я очень люблю практичных мужчин», — рассказала Неплях во время разговора с блогером Оксаной Кучмой.

По ее словам, ежемесячный бюджет на продукты колеблется в пределах 15-20 тысяч гривен. Она также подчеркнула, что иногда пользуется готовыми блюдами из магазинов и не считает это чем-то необычным для своего ритма жизни. Отдельно в холодильнике она хранит индюшиные сосиски, замороженные вареники, сырники, масло и сало. Некоторые позиции, по ее словам, могут существенно влиять на общую сумму расходов.

«У меня дорогая коммуналка, у меня 20 тысяч может выйти только коммуналка, потому что у меня склады есть, у меня еще там что-то…» — призналась она.

После этого заявления внимание привлекла не только тема питания, но и расходы на содержание жилья. Неплях отметила, что коммунальные платежи иногда могут достигать уровня, соизмеримого с ее продуктовым бюджетом.

Отметим, Анна Неплях — модель и победительница конкурсов красоты «Мисс Украина Вселенная 2021» и «Мисс Интерконтиненталь Украина».

