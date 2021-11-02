"Мисс Украина Вселенная" Неплях показала лицо без макияжа и складки на животе

Анна призвала женщин принимать себя.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях показала себя без роскошных нарядов и макияжа.

В фотоблоге 27-летняя блогерша разместила "честные" фото, сделанные в спортзале. На них девушка предстала в топе и лосинах. Аня решила на собственном примере показать, что никто не идеален, так что на одной фотографии она позировала с плоским животом, а на другой – со складками на животе.

Анна Неплях / instagram.com/neplyah

В сообщении Неплях призвала подписчиков полюбить себя и принять свое тело.

"Хотелось бы написать, что это до и после, но это разница в минуту. Пора уже принять факт, что мы все неидеальны и это нормально иметь складочки, целлюлит, прыщи, секущиеся кончики (здесь можно пополнять список вечно!) и продолжать любить свое тело и заботиться о нем из любви, а не страха быть какой-то не такой, как девушки с картинки Instagram. И помнить, что даже там волшебство фотошопа никто не отменял!" – отметила она.

В ответ некоторые фоkловеры поблагодарили мисс за эти слова и фото, отметив, что эта тема и поддержка для них очень актуальна.

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