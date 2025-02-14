"Мисс Украина Вселенная" Неплях показала свою роскошную квартиру в центре Киева более чем за 350 тыс. дол.

В субботу, 15 февраля, в 10:00 на телеканале ТЕТ стартует новый сезон реалити-шоу "Найкраща оселя" - проекта о строительстве, ремонте и соревновании уникальных домов.

Участницей премьерного выпуска стала обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях. Она открыла дверь своей квартиры, о которой мечтает практически каждая девушка. Блогерша проживает в самом престижном жилом комплексе в самом центре Киева, где один квадратный метр стоит 4,5 тысячи долларов. Следовательно, однокомнатная квартира без ремонта стоит 350 тысяч долларов. Однако Анна за нее не рассчитывалась, потому что это был подарок.

"Эту квартиру подарил мне мужчина. Шикарной женщине — шикарные подарки. Это тоже надо уметь. Не каждой женщине мужчина хочет подарить квартиру", — прокомментировала модель в реалити-шоу "Найкраща оселя".

Анна Неплях в реалити-шоу "Найкраща оселя"

Квартиру Анна обустраивала по своему вкусу, поэтому вся она в брендах: ванна из Испании за 200 тысяч гривен, именные полотенца по несколько тысяч гривен каждый, люстра стоимостью в автомобиль и еще много драгоценного. Поэтому ремонт обошелся блогерше более чем в 230 тысяч долларов.

"Возможно, мой бюджет где-то был нерациональным, но если мне нравится какая-то вещь, и я могу ее себе позволить, я разрешаю. Я очень люблю качественные бренды, которые говорят сами за себя. Моя квартира является идеальной для девушки, которая получает все, чего хочет, уверенно шагая по этому миру на каблуках", – пояснила участница.

Анна Неплях в реалити-шоу "Найкраща оселя"

Главной гордостью в квартире Анны Неплях является коллекция из 45 сумок от люксовых брендов, известных во всем мире. Свой гардероб сумок девушка считает инвестиционным портфелем. Сколько денег она держит "в сумках", узнайте уже в эту субботу, 15 февраля, в 10:00 на телеканале ТЕТ. Смотрите настоящий эксклюзив в премьерном выпуске реалити-шоу "Найкраща оселя".

Реалити-шоу "Найкраща оселя"

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