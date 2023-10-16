"Мисс Украина Вселенная" Неплях показалась обнаженной с весом в 71 кг и шокировала результатом похудения

Знаменитость удивила, как ей удалось похудеть за полгода.
Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях похвасталась потрясающим результатом похудения за полгода.
В своем Instagram знаменитость поделилась, что еще в апреле ее вес составлял 71 кг. Как говорит Неплях, она себе нравилась в том весе. Однако Анна принялась худеть, ведь у нее возникли проблемы со здоровьем, от которых она хотела избавиться.
"Знаете в чем разница? Обе женщины уверены в себе, любят себя, финансово независимы, имеют внимание мужчин, и занимаются любимым делом… Здесь мой вес 71 кг. Это не о том, что в любом весе хорошо. Не хорошо, потому что у меня появилась протрузия в пояснице, которую я залечивала два месяца. Давление постоянно скачет. Чрезмерное употребление алкоголя. Питаюсь я правильно, без ограничений, но с тем, что я не люблю жирное, жареное и мучное", — поделилась знаменитость.
Неплях рассказала, что похудеть ей помог отказ от алкоголя. Также Анна поработала над своим ментальным здоровьем. Кроме того, знаменитость слишком не ограничивала себя в еде.
"Полностью избавилась от зависимости от алкоголя. Алкоголь – преждевременное старение и чрезмерный сахар. Ментальное состояние. Я никогда так не чувствовала безопасность и доверие к Вселенной, как сейчас. Сейчас я даю себе прожить все эмоции, не быть 24/7 сильной, проговариваю свои страхи. Я больше не защищаюсь и не обороняюсь. Никаких фантастических ограничений. Если я чего-то очень хочу — съем. Но сейчас я выбираю пищу, которая заботится обо мне и моей молодости и здоровье. Я не употребляю углеводы. Сижу на кето. Не жестко, но моим выбором является не употреблять глютен, сахар и другие углеводы", — поделилась знаменитость.
Неплях также дал совет тем, кто планирует похудеть. Анна посоветовала поработать над своим ментальным здоровьем. Кроме того, знаменитость говорит, что не нужно зацикливаться на результате похудения.
"Первое, на что каждому необходимо обратить внимание – это свое ментальное состояние. Это база. Идите в терапию с головы. Не будет головы – не будет тела. Не гонитесь за цифрами и размерами. Они придут сами. Выбирайте не диету, а образ жизни ", — подчеркнула Анна.
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