"Мисс Украина Вселенная" Неплях показалась обнаженной с весом в 71 кг и шокировала результатом похудения

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях похвасталась потрясающим результатом похудения за полгода.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что еще в апреле ее вес составлял 71 кг. Как говорит Неплях, она себе нравилась в том весе. Однако Анна принялась худеть, ведь у нее возникли проблемы со здоровьем, от которых она хотела избавиться.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

"Знаете в чем разница? Обе женщины уверены в себе, любят себя, финансово независимы, имеют внимание мужчин, и занимаются любимым делом… Здесь мой вес 71 кг. Это не о том, что в любом весе хорошо. Не хорошо, потому что у меня появилась протрузия в пояснице, которую я залечивала два месяца. Давление постоянно скачет. Чрезмерное употребление алкоголя. Питаюсь я правильно, без ограничений, но с тем, что я не люблю жирное, жареное и мучное", — поделилась знаменитость.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

Неплях рассказала, что похудеть ей помог отказ от алкоголя. Также Анна поработала над своим ментальным здоровьем. Кроме того, знаменитость слишком не ограничивала себя в еде.

"Полностью избавилась от зависимости от алкоголя. Алкоголь – преждевременное старение и чрезмерный сахар. Ментальное состояние. Я никогда так не чувствовала безопасность и доверие к Вселенной, как сейчас. Сейчас я даю себе прожить все эмоции, не быть 24/7 сильной, проговариваю свои страхи. Я больше не защищаюсь и не обороняюсь. Никаких фантастических ограничений. Если я чего-то очень хочу — съем. Но сейчас я выбираю пищу, которая заботится обо мне и моей молодости и здоровье. Я не употребляю углеводы. Сижу на кето. Не жестко, но моим выбором является не употреблять глютен, сахар и другие углеводы", — поделилась знаменитость.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

Неплях также дал совет тем, кто планирует похудеть. Анна посоветовала поработать над своим ментальным здоровьем. Кроме того, знаменитость говорит, что не нужно зацикливаться на результате похудения.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

"Первое, на что каждому необходимо обратить внимание – это свое ментальное состояние. Это база. Идите в терапию с головы. Не будет головы – не будет тела. Не гонитесь за цифрами и размерами. Они придут сами. Выбирайте не диету, а образ жизни ", — подчеркнула Анна.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

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