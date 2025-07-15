"Мисс Украина Вселенная" Неплях показалась в больничной палате и сообщила о перенесенной операции

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях показалась в больнице и призналась, что она перенесла операцию.

О проблемах со здоровьем блогерша рассказала в своем Instagram. Анна признается, что раз в пять лет ее стабильно что-то беспокоит. В 2020 году у блогерши в гайморовой пазухе обнаружили опухоль. Тогда знаменитости ее успешно удалили. С тех пор Неплях регулярно проверяет свое здоровье. И вот в начале июля у блогерши уже в другом месте обнаружили новообразование. Поэтому, Анне снова пришлось делать операцию.

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

"В 2020 году у меня обнаружили опухоль в гайморовой пазухе, которая была успешно прооперирована и после этого я наблюдаюсь и не жалуюсь на здоровье. Но на прошлой неделе у меня в другом месте обнаружили новообразование и уже сегодня я снова ложусь под наркоз и на операционный стол. И настроение уже не волнующее, а исключительно позитивное, в жизни ожидается квантовый скачок, и я к нему ой как готова", - поделилась блогерша.

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Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

Анне Неплях уже сделали операцию, которая прошла успешно. Сейчас блогершп восстанавливается. Она говорит, что все, что происходит в ее жизни, только к лучшему. Поэтому, знаменитость убеждена, что после пережитого ее ждет приятный взлет.

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