"Мисс Украина Вселенная" Неплях после операции раскрыла подробности диагноза: "Есть возможность рецидива"

Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях откровенно рассказала об онкологическом заболевании, которое перенесла несколько лет назад.

В новом выпуске шоу "Що ДаLee" модель поделилась, что в 2020 году ей диагностировали рак после тяжелого течения COVID-19. Анна призналась, что все начиналось с сильных симптомов мигрени, когда не помогали даже обезболивающие.

«Я очень тяжело болела. Я вроде бы вылечилась, но у меня была очень сильная мигрень и я не понимала, что со мной вообще такое происходит. Я ничего не могла делать. Я принимала обезболивающие от головы, мне помогало на 30 минут и снова — такая сильная боль, которая отдавала в виски, зубы…» — вспомнила она.

Сначала Неплях обратилась к стоматологу, предполагая, что причина боли — в зубах. Однако врач не обнаружил проблем и посоветовал сделать компьютерную томографию. Именно это обследование и выявило злокачественное новообразование, которое располагалось в гайморовой пазухе. И тогда же модель была срочно прооперирована.

«Мне делают КТ всей головы. Выходят перепуганные врачи и говорят: "У вас опухоль. Надо срочно резать, потому что она очень большая". В понедельник вечером я пришла к врачу, а в среду мне уже вырезают опухоль. У меня была злокачественная опухоль в гайморовой пазухе», — поделилась модель.

После пережитого Анна Неплях регулярно проходит обследование, ведь не исключает риск рецидива. По ее словам, опыт борьбы с болезнью научил ее быстро реагировать на сигналы организма и не игнорировать даже незначительные симптомы.

«Я до сих пор каждый год делаю полный чекап, пересматриваю все, потому что у меня есть возможность рецидива. До сих пор в холодильнике лежит гистология на случай, если это снова случится. Я уже знаю, как с этим работать, но очень хотелось бы, что этого не было», — подчеркнула Анна.

