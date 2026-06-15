"Мисс Украина Вселенная" Неплях призналась, ради кого она пошла бы на шоу "Холостяк": имя удивило всех

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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«Мисс Украина — Вселенная», бывшая участница шоу «Холостяк» и блогер Анна Неплях откровенно призналась, ради какого мужчины она согласилась бы снова принять участие в романтическом реалити-шоу, и назвала имя своего фаворита.

Пока зрители активно обсуждают грядущий 15-й сезон «Холостяка» с баскетболистом Вячеславом Кравцовым в главной роли, своими мыслями о выборе героя поделилась и Анна Неплях. Победительница конкурса красоты и участница десятого сезона проекта вспомнила собственный опыт участия в шоу. Более того, знаменитость честно призналась, что сегодня спортсмены уже не вызывают у нее того восторга, который был когда-то. Зато есть мужчина, ради которого она без колебаний вернулась бы в телепроект. И это совсем не нынешний герой сезона.

«Спортсмены остались моими фаворитами, когда мне было 16, поэтому я отношусь к ним нейтрально. Но единственный холостяк, за которого я бы ушла, — этоВладимир Дантес. Это мой краш», — с улыбкой поделилась Анна Неплях в шоу «Звезды на колесах».

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Анна Неплях

Модель также не скрывала удивления тем, что среди кандидатов на роль нового «Холостяка» не выбрали именно певца. По её словам, такой выбор был бы чрезвычайно интересен для зрителей.

«Как СТБ могли его не взять?» — риторически спросила знаменитость.

Анна Неплях

В то же время Неплях призналась, что формат «Холостячки» сегодня интригует её даже больше, чем классический «Холостяк». Звезда объяснила, что у нее есть интересная идея для такого эксперимента и она с удовольствием понаблюдала бы за развитием событий в необычном формате знакомств.

Напомним, недавно «Мисс Украина Вселенная» Неплях заинтриговала пикантным фото с загадочным мужчиной в постели.

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