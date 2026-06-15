«Мисс Украина Вселенная» Неплях раскрыла, кто подарил ей Porsche Cayenne за 120 тысяч долларов

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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«Мисс Украина — Вселенная», бывшая участница шоу «Холостяк» и блогер Анна Неплях рассказала, как на самом деле ей достался роскошный Porsche Cayenne стоимостью более ста тысяч долларов.

Пользователи предположили, что это подарок от нынешнего возлюбленного, однако всё оказалось гораздо сложнее. Анна объяснила, что у автомобиля есть долгая предыстория, связанная с её прошлыми отношениями. По ее словам, она не держит обид и легко общается с бывшими партнерами. Ситуация с автомобилем, как говорит звезда, стала своеобразным завершением старой истории.

«Это было частью рекламной акции, в рамках которой предлагалась покупка автомобиля со скидкой. Это — подарок от бывшего. Точнее — он погасил долг. Когда мы встречались, он обещал купить мне машину, но тогда у него не было денег. Сейчас деньги нашлись — и он купил», — рассказала Анна в шоу «Звезды на колесах», добавив, что воспринимает это как выполнение давнего обещания.

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Автомобиль Анны Неплях

Звезда отмечает, что выбрала интерьер из бордовой кожи, принципиально избегая серого и черного цветов. Она также внесла свои коррективы в детали салона, чтобы сделать автомобиль более комфортным для повседневного использования.

«Для меня принципиально важно, чтобы это был не серый и не черный цвет. Я даже ремни безопасности сменила на бордовые», — поделилась Неплях.

Автомобиль Анны Неплях

Впрочем, даже в автомобиле премиум-класса не обошлось без мелких неудобств: по словам звезды, в салоне нет держателя для телефона. В то же время она признается, что любит быструю езду и неоднократно получала штрафы за превышение скорости.

Это уже четвёртая машина звезды, а рядом с новым Porsche стоит ещё и Mercedes. В будущем она мечтает пересесть на Bentley Continental.

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Напомним, недавно Анна Неплях призналась, ради кого она пошла бы на шоу «Холостяк». Имя её звездного «краша» удивило поклонников.

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