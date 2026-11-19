Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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«Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях рассказала об отношениях с бизнесменом Александром Гудковым , призналась, чем любимый покорил ее сердце, и объяснила, почему больше не боится 30+ лет.

32-летняя модель пообщалась с подписчиками в Instagram и ответила на их личные вопросы. В частности, Анну попросили объяснить, по каким ощущениям она поняла, что встретила своего человека. Также фолловеров заинтересовало, как ей удалось избавиться от страха перед возрастными изменениями. Неплях не стала скрывать, что раньше перспектива пересечь 30-летний рубеж ее пугала. Впрочем, со временем отношение к своему возрасту кардинально изменилось. Более того, именно теперь она чувствует себя уверенной в себе как никогда раньше.

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Говоря об избраннике, Анна призналась, что решающими для нее стали не внешность или громкие жесты, а эмоции, которые он дарит. Рядом с Александром Гудковым модель почувствовала то, что, по ее словам, ей давно хотелось в отношениях.

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«Он дал мне ощущение дома и безопасности, тепла, вдохновения и того, что я – самая желанная и самая прекрасная женщина во всем мире», – поделилась Неплях.

Сообщение Анны Неплях / © instagram.com/neplyah

Не менее откровенно модель высказалась о возрасте. Анна вспомнила, что в свои двадцать лет с тревогой думала о цифре 30. Однако после юбилея неожиданно почувствовала не разочарование, а гордость за пройденный путь. Она убеждена, что с годами женщина может не терять привлекательности, а наоборот лучше узнавать себя, укреплять внутренние опоры и четче понимать собственные желания.

Когда мне исполнялось 30, я невероятно гордилась тем, какой женщиной я стала, оборачиваясь на свой путь. Я никогда не была такой красивой, магнетической, самонадеянной, с сильными внутренними опорами и границами, женщиной, которая знает, чего хочет и как этого добиться, на что она больше не согласится, она знает, что ей подходит и какую жизнь она видит для себя», — подчеркнула Анна.

Модель также призвала не воспринимать возраст как ограничение и не откладывать жизнь на потом. По ее мнению, гораздо важнее сохранять интерес к миру, заботиться о себе и не изменять собственным стремлениям.

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«Не бойтесь цифры, бойтесь потерять дар жизни — это прибивает больше любых возрастных изменений», — подытожила Неплях.

Сообщение Анны Неплях / © instagram.com/neplyah

Отдельно Анна обратилась к девушкам, которым сейчас около 20 лет. Она посоветовала им инвестировать в собственное образование, не бояться пробовать себя в разных профессиях, при необходимости обращаться к психотерапевту и не оставаться в отношениях или обстоятельствах, которые больше не доставляют радости. Также призвала не сравнивать свои достижения с чужими и не разрешать окружению обесценивать мечты.

Напомним, недавно Анна Неплях раскрыла, как закрутила роман с бизнесменом и почему скоро съехалась с ним.

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