"Мисс Украина Вселенная" Неплях рассекретила отношения с военным-ветераном: "Уже хочу детей"

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях рассекретила отношения с военным-ветераном.

Знаменитость призналась, что больше не одинока. Блогерша находится в отношениях с военным. Анна Неплях на проекте "По хатах" призналась, что ее возлюбленный сейчас не на фронте, ведь является ветераном. Впрочем, в целях безопасности она все же не может рассекретить его.

Кстати, Анна Неплях также изменила свои взгляды на отношения. Ранее блогерша была убеждена, что не сможет встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше нее. Сейчас же знаменитость все устраивает. Неплях говорит, что хоть возлюбленный и зарабатывает меньше, однако она видит в нем перспективы.

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Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

"Он военный, поэтому мы пока не готовы открывать наши отношения. Он не зарабатывает больше, чем я, но он имеет перспективы, и я вижу их в нем. Поэтому я спокойно отношусь. С войной изменилось какое-то отношение. Ты чувствуешь безопасность с мужем, это на первом месте, когда ты живешь во время войны в своей стране. Мы познакомились, когда он стал уже ветераном. Конкретно сейчас он не на фронте", - говорит блогерша.

Кстати, Анна Неплях серьезно настроена. Знаменитость признается, что уже хочет родить детей и стать мамой. Особенно это желание стало ощутимым, когда блогерше исполнилось 30 лет.

"Я уже хочу детей, я это чувствую. Мне как стукнуло 30, я уже по-другому на других детей смотрю", - добавила знаменитость.

Напомним, недавно певец ALEKSEEV заинтриговал новым романом. Также исполнитель признался, готов ли стать отцом.

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