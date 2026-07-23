"Мисс Украина Вселенная" Неплях рассказала, как завязала роман с бизнесменом и почему вскоре съехалась с ним

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

Реклама

Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021», модель и блогерша Анна Неплях впервые откровенно рассказала о романе с бизнесменом Александром Гудковым и объяснила, почему они почти сразу начали жить вместе.

Модель больше не скрывает подробностей личной жизни. После того как влюбленные официально объявили о своих отношениях, Анна Неплях поделилась историей знакомства с киевским бизнесменом Александром Гудковым. Она призналась, кто решился сделать первый шаг, а также объяснила, почему они не откладывали совместную жизнь на потом. По словам знаменитости, их роман развивался естественно, без каких-либо условностей. Об этом Неплях рассказала в программе «Тур со звездами».

«Мы увидели друг друга в приложении для знакомств, поставили лайки. Я написала ему сообщение: „Давай пойдем на свидание, пока мы не состарились“, — с улыбкой вспоминает Анна.

Реклама

Анна Неплях с бойфрендом / © instagram.com/neplyah

Впрочем, это была не первая их встреча. Как оказалось, они знали друг друга около семи лет, хотя долгое время почти не общались. В своё время Неплях посещала мероприятие с участием Гудкова, впоследствии рекламировала его продукцию, но позже они даже отписались друг от друга в соцсетях. Новый этап в их отношениях начался случайно — после совпадения в приложении для знакомств. Уже вскоре бизнесмен передал Анне ключи от своей квартиры, а одним из самых романтичных сюрпризов стало специально созданное для неё приложение с подробным маршрутом путешествия по США, рекомендациями ресторанов, отелей и даже полетом на вертолете над Нью-Йорком.

«Мы уже живём вместе. Не думаю, что это слишком рано. Когда двое взрослых людей строят отношения, они не обращают внимания на то, как быстро всё происходит. Мы просто движемся дальше настолько, насколько сами к этому готовы», — пояснила Анна.

Анна Неплях с бойфрендом / © instagram.com/neplyah

Кроме того, модель рассказала, что им легко найти общий язык в быту. По её словам, Александр с удовольствием готовит, а домашние дела часто становятся поводом для шутливых споров. Кроме того, Неплях уже познакомилась с двумя детьми возлюбленного от предыдущего брака. Она подчеркнула, что не претендует на роль матери, но поддерживает с ними дружеские отношения. Более того, модель тепло общается и с бывшей женой бизнесмена, с которой даже отмечала день рождения.

Анна Неплях с бойфрендом / © instagram.com/neplyah

Напомним, недавно Анна Неплях получила приятный сюрпризот любимого.

Реклама

Новости партнеров