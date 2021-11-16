"Мисс Украина Вселенная" Неплях разошлась с бойфрендом и назвала причину

Также звезда рассказала, как переживает расставание.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях поделилась печальной новостью.

В сторис на своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что разошлась со своим бойфрендом. Как говорит звезда, они не смогли встречаться на расстоянии.

Анна Неплях разошлась со своим бойфрендом / instagram.com/neplyah

"Сложно встречаться на расстоянии, когда физически не можешь присутствовать в жизни человека. А для нас обоих это было важно. Мы были сконцентрированы на работе и карьере и потеряли связь", — поделилась Анна.

Анна Неплях разошлась со своим бойфрендом / instagram.com/neplyah

Знаменитость утверждает, что пытается отвлечься. Она много читает и гуляет, чтобы не быть наедине. Кстати, женщина признается, что не отдала бойфренду ценные подарки, которыми он ее радовал.

"Я иногда эмоциональная, но не дура. Я, возможно, вас удивлю, но на прощание мы даже обменялись подарками", — добавила Анна.

Анна Неплях разошлась со своим бойфрендом / instagram.com/neplyah

К слову, звезда не показывала своего бойфренда. Впрочем, известно, что он не был украинцем. Сама же Анна уверяет, ее бойфрендом был "молодой и симпатичный мужчина с добрыми глазами и красивой улыбкой".

Анна Неплях разошлась со своим бойфрендом / instagram.com/neplyah

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